オトナ女子旅in青梅・奥多摩今回の気まま女子旅は、新宿から約1時間でいける青梅で日帰りツアー！いとうあさこと大久保佳代子、プライベートでも大の仲良しの２人がチェック！〈VTR出演者〉いとうあさこ大久保佳代子【塩船観音寺つつじまつり】★観音団子１本100円※３本３００円から購入。追加は１本１００円【みたけ歩楽里道ちとべ】★ふわとろ刺身こんにゃく３００円★沢井柚子ジャム150ｇ７５０円★奥多摩味