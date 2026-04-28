2026年4月27日、韓国・聯合ニュースによると、韓国政府による「原油高被害支援金」の第1次支給が同日から始まったが、この支援金をガソリンスタンドで使用するには一定の制限があり、現場は混乱しているという。記事によると、支給された支援金を使用できるのは「年間売上高が30億ウォン以下の小規模事業者の店」に限られている。ガソリンスタンドの場合、販売価格に税金が占める割合が大きいため、売上高は実際の収益に比べてかな