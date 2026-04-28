昨年度、熊本県内で倒産した企業の負債総額は157億円で、13年ぶりに150億円を上回ったことが明らかになりました。 民間の信用調査会社「東京商工リサーチ熊本支店」によりますと、昨年度に1000万円以上の負債を抱えて倒産した県内の企業は71社で、負債総額は157億3400万円でした。 倒産件数は前の年度を下回りましたが、負債総額は、大型倒産が多かった影響で、13年ぶりに150億円を超えました。 業種別ではサービス