沖縄県名護市辺野古沖で小型船２隻が転覆して研修旅行中の高校生と船長が死亡した事故を巡り、国土交通省は２８日、海上運送法上の事業登録などの手続きが適正に行われているかの確認を船の所有者らに呼びかけることを明らかにした。利用者らにも乗船予定の船の安全確認を求める。事故で転覆した小型船２隻は、海上運送法に基づく事業登録がされておらず、登録事業者に義務づけられている安全管理規定の策定や届け出などの安全