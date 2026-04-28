◇ナ・リーグドジャース―マーリンズ（2026年4月27日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が27日（日本時間28日）、本拠でのマーリンズ戦に「1番・DH」で出場。2試合連続で今季2度目の1試合3安打を記録した。チームは劇的なサヨナラ勝利で3連勝を飾った。1打席目は技ありの一打を披露した。初回、先頭打者として打席に入った大谷はカウント1―2からマーリンズ先発・パダックの投じた低めチェンジアップに反応。