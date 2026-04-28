タレントのラッシャー板前（62）が、27日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。過去のファンサービスをめぐる新事実に仰天した。この日は勝俣州和とたけし軍団の草野球チームについてトーク。勝俣は「だって知ってます？」と切り出すと「たけし軍団が神宮で野球やってた頃、ある少年、その子も野球少年でそれを見てて。『たけし軍団だ！』ってサインを求めに行ったんですって。みんなに断られたけどラ