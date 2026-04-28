弥一芋コロッケをＰＲする宮上会長（中央）と吉田島高校の生徒ら＝１４日、同校開成町特産のサトイモ「開成弥一芋」の特徴を生かした弥一芋コロッケに新たな味が完成した。県立吉田島高校（同町吉田島）の生徒らがスパイスを効かせたカレー味を考案。強い粘りや濃厚な甘みをスパイスの風味が引き立てる逸品で、６月の「あじさいまつり」で町の新たな名物として売り出していく。