○パドレス9−7カブス●＜現地時間4月27日ペトコ・パーク＞シカゴ・カブスが敵地3連戦を黒星スタート。鈴木誠也外野手（31）は「5番・右翼」でフル出場し、5号本塁打含むマルチ安打を記録した。3点先制を許した直後の2回表、先頭打者として第1打席に立った鈴木はカウント2-2から先発右腕ランディ・バスケスの外角スライダーを振り抜いて左中間スタンドへの5号ソロ。直近7試合で5本目となる一発を放ち、反撃の狼煙を