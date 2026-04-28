Image: Apple 去年は肩透かしをくらった、iPhone無印モデルでのメモリ12GB搭載。これが、次モデルとなるiPhone 18でついに実現されそうです。テック系アナリストのDan Nystedt氏が自身のXを更新。いわく、無印モデルであるiPhone 18のメモリは12GBになると。その背景には、TSMCが製造する2ナノメーターチップ、iPhone 18に搭載されるA20チップの生産が確保できたと言われていることがありま