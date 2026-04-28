【モデルプレス＝2026/04/28】タレントの三上悠亜が4月26日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し反響を呼んでいる。【写真】32歳SKE出身元セクシー女優、レイヤーカットの新ヘア披露◆三上悠亜、イメチェン姿披露三上は「台湾から帰ってきてやっと髪染めれたーー！！」とつづり、屋内での写真を複数枚投稿。腰の長さまであった髪から雰囲気を変え、レイヤーを入れた新ヘアスタイルを公開した。三上は「ちょっと暗