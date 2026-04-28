浦和がマチェイ・スコルジャ監督らコーチ陣との契約解除を正式発表したJ1の浦和レッズは4月28日、マチェイ・スコルジャ監督と双方合意の上で契約解除したと発表した。あわせてラファウ・ヤナスコーチ、林舞輝コーチの退任も決定。後任には田中達也U-21監督兼トップチームアシスタントコーチが暫定的に指揮を執る。スコルジャ監督は2023シーズンに浦和の指揮官に就任。同年のAFCチャンピオンズリーグ（ACL）決勝でアル・ヒラル