俳優の佐藤二朗が27日、都内で行われた映画『名無し』完成披露試写会に、共演の丸山隆平、佐々木蔵之介、城定秀夫監督と共に出席。本作について「賛否は覚悟しております」と明かした。【写真】佐藤二朗の原寸大右手のオブジェがお披露目本作は、佐藤が初の漫画原作を手掛け、脚本・主演を務める作品。佐藤が映画にすべく執筆するが、その過激なテーマと特殊な世界観ゆえにお蔵入り寸前となっていたオリジナル脚本が編集者の目