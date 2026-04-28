◆米大リーグホワイトソックス―エンゼルス（２７日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・エンゼルス戦に「２番・一塁」で先発出場。７回に３試合ぶりの１２号逆転３ランを放ち、ホームランダービーでメジャー単独トップに立った。４―５の７回無死二、三塁。左腕ポメランツの９２・９マイル（約１４９・５キロ）直球を捉え、打球速度９５