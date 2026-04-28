日本銀行は利上げを見送り、政策金利を据え置くことを決定しました。日銀は先ほどまで開いていた金融政策決定会合で、政策金利を現在の0.75％で据え置くことを賛成多数で決めました。据え置きは3会合連続です。一方、現状維持に反対し、利上げを提案した委員は3人に増えました。うち1人は「中東情勢の不透明感はあるが、物価の上振れリスクが高い」と指摘しています。また、経済・物価の見通しを示す「展望レポート」では、原油価