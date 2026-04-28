aespa（エスパ）が25日と26日に東京ドームでコンサートを開催した。韓国の各メディアは最終日の26日公演を報じた。スポーツ東亜は「鋼の女帝に、従う黒い司祭たち」のタイトルで、aespaと公式ファンダムMY（マイ）を紹介した。同メディアは「公演を終えた後に取材の応じたaespaは、ステージ上から見たファンの『きらきらしたまなざし』に、今もなお励まされている様子だった。席を埋め尽くすMYの圧倒的なビジュアルと洗練された応