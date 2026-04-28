男性7人組「IMP.」が28日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。メンバーの基俊介（29）が事務所の創生期を振り返った。2023年3月に、元ジャニーズ事務所の副社長だった滝沢秀明氏が立ち上げた新事務所「TO BE」に所属する同メンバー。「育ての親」「ご恩のある方」という滝沢氏の厳しい指導について、同番組でメンバーが「もっと褒めて」とリクエストすると、基は「僕しか知らないことがあって