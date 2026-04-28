多くの業界が直面している人手不足の問題。中でも電車やバスなどの交通機関は運転士不足で、路線の廃止や減便が起きています。そこで熊本の鉄道会社が導入したのが異例の“働き方改革”。人手不足を解消させ、地域住民の「足」を守った方法とは？【CGを見る】バス運転手2030年までの試算減少傾向続く4年後 運転士が全国で3万6000人不足…活躍する外国人運転手この春、バス運転手としてデビューしたこちらの女性。インドネシ