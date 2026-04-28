日本が世界に誇るヘビーメタルバンドLOUDNESSの45周年記念ツアー2025−2026 Chapter3「LOUD CRAZY LOUD」が5月3日、東京・Zepp Diver Cityで開幕する。ボーカル二井原実（66）がこのほど、日刊スポーツの取材に応じ、08年に肝細胞がんにより49歳で亡くなったオリジナルメンバーの“ひぐっつぁん”こと樋口宗孝さんと、その後を引き継いだ鈴木“あんぱん”政行（53）について語った。LOUDNESSの歴史において、最も衝撃的な出来事は