ネットオフは、フリマアプリ「メルカリ」内の「メルカリShops」における「ネットオフメルカリ店」で、整備済みiPadなどの販売を開始する。 販売される整備済みiPadは、バッテリー残量が80％以上の個体のみ。端末内のデータは、政府機関などでも採用される手法で完全に消去される。検査は、各種ボタンの反応やカメラ、スピーカー、Wi-FiやBluetoothの接続状況など、計28項目にわたり実施される。