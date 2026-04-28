消防によりますと、きょう昼ごろ、山形県東根市長瀞で「建物が燃えている」などと近所の人から通報がありました。 燃えているのは木造一部2階建ての住宅で、現在、消防が消火活動を行っています。 この家には３人が暮らしていますが、全員ケガはないということです。 現場は長瀞小学校から北におよそ３００メートルの場所です。 ※午後２時４５分鎮火