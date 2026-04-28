フィギュアスケート男子で２０１０年バンクーバー五輪男子代表の織田信成さんが２８日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本史上初めて金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組の引退会見に言及した。三浦は白のジャケットとスカート、木原がグレースーツにネクタイ姿で登壇。三浦のあいさつが始まると、木原がさっそく号泣。三浦が「泣