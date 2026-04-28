阪神、ロッテでプレーした鳥谷敬氏（44）が27日放送のカンテレ「純喫茶超人」（月曜深夜0・15）にゲスト出演。プライベートについて語った。現在「長男は20歳」だといい、20、18、16、14、10歳の5人の子供を持つ鳥谷氏。子供に野球をやらせようと思わなかったのかと聞かれると「野球をやらないようにわざとしてた。野球以外のボールで遊ぶようにわざとしてた、小さい頃から」と告白し、共演者を驚かせた。しかし「最近、一番