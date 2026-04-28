島根・松江の松江フォーゲルパークが28日までに公式Xで公開した、“動かない鳥”ハシビロコウの様子が話題を集めている。【写真】「初めて見た貴重な映像」「膝の曲げ方が...」おすわりするハシビロコウハシビロコウはアフリカ中東部に生息するペリカンの仲間。水辺で魚やカエルを捕らえる際に、じっと待ち伏せすることから、「動かない鳥」としても知られる。同パークでは、どんなハシビロコウについて「お座りする瞬間が撮