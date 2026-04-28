西武は、ベルーナドームで開催する７月２２日〜２６日の５試合を、ファッションブランドＶＡＲＺＡＲ（バザール）とコラボレーションした「ＶＡＲＺＡＲ×ＬＩＯＮＳコラボレーションシリーズ」として開催すると発表。元カントリーガールズで小関竜也ファーム監督の長女、小関舞さん、元モーニング娘。の譜久村聖さん、森戸知沙希さんがアンバサダーに就任した。小関さんと森戸さんは７月２３日・日本ハム戦のセレモニアルピ