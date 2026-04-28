◇ナ・リーグカブス7―9パドレス（2026年4月27日サンディエゴ）カブスの鈴木誠也外野手（31）が27日（日本時間28日）のパドレス戦に「5番・右翼」で先発出場。2回に2試合ぶりとなる左中間5号ソロを放つと、3回には左前打でチャンスを拡大し、続くモイセス・バレステロス捕手（22）の一時逆転となる満塁弾を呼ぶなど、4打数2安打1打点と活躍した。試合は7−9で敗れ、チームは3連敗となった。いきなり3点を追う展開となっ