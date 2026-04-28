浦和のマチェイ・スコルジャ監督J1浦和は28日、マチェイ・スコルジャ監督（54）との契約を解除したと発表した。特別大会の百年構想リーグでPK負けを含めて7連敗を喫し、東の10チーム中7位と低迷している。百年構想リーグの残り試合は、OBでアシスタントコーチを務める田中達也氏（43）が暫定的に指揮する。ポーランド出身のスコルジャ監督は「クラブと深く協議を重ねた結果、チームには変化が必要であると感じた」などとコメン