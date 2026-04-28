「ドジャース−マーリンズ」（２７日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手がマルチ安打を記録した。２点を追う七回２死一塁で広く空いた二遊間を破る右前打となった。これで３安打を放った前日に続き、２試合連続９度目のマルチとなった。ＮＨＫＢＳで解説を務めた今中慎二氏は「形としてはいいですね」と称賛した。続くフリーマンが四球を選んだが、スミスはバットを折る二ゴロに倒れた。大谷は「１番・指名打者」