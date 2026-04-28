巨人は２８日、ニューエラ製カジュアルキャップの新商品を、２８日から発売すると発表した。公式オンラインストアと、東京ドームの公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳＳＴＯＲＥＮＥＷＥＲＡ」で取り扱う。目玉は、「ＴＯＫＹＯＧＩＡＮＴＳ」をグラフィティアート文字で表現した９ＦＩＦＴＹモデルで、ユースサイズも展開。ヴィンテージ感のある風合いが特徴の９ＴＷＥＮＴＹモデルも登場する。バイザー部分に筆記体で