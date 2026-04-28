アーセナルに所属するドイツ代表FWカイ・ハヴァーツの負傷はそれほど深刻なものではないようだ。27日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。年明けに長期離脱から復帰し、直近19試合で5ゴール4アシストをマークしているハヴァーツ。現地時間24日に行われたプレミアリーグ第34節ニューカッスル戦ではエベレチ・エゼの決勝点をアシストしたが、前半途中でピッチに座り込みそのまま途中交代。試合後、ミケル・アルテタ監督は「