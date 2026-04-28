2026年4月から、いわゆる私立高校無償化が開始されました。単語だけ見ると高校教育の費用が一切かからないイメージを受けますが、残念ながらそれは事実ではありません。 私立高校無償化によって何が無償になるのか、そして何が自己負担となるのか、そして制度利用状況から世帯年収が推測される可能性があるという、意外なデメリットを本記事で詳しく解説していきます。 令和8年度から「所得制限」が撤廃され