クレジットカードを申し込んだのに、審査に通らなかったという人もいるかもしれません。年収が500万円あったとしても、クレジットカードの審査は年収だけで判断されるわけではないようです。 本記事では、クレジットカードの審査に通らない主な要因と、自身の信用情報を確認する方法について解説します。 クレジットカードの審査に通らない主な要因 クレジットカードの審査は各社