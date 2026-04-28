親が亡くなると、悲しむ間もなくお葬式や役所の手続きに追われます。そして、故人の預金を不正な引き出しから守るために慌てて銀行へ連絡し、口座を「凍結」する人は多いのではないでしょうか。しかし、その素早い行動が思わぬ落とし穴になるかもしれないのです。 実は、口座を凍結したせいで、親がもらうはずだった「未支給年金」が振り込まれず、宙に浮いてしまうケースが多発しています。「えっ、遺族の口座に勝手