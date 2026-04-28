銀行の窓口で勧められた投資信託を購入して「毎月3000円もらえる」と喜んでいるケースには、実は危険なサインが隠れているかもしれません。 結論からお伝えすると、毎月分配型の投資信託は仕組みを正しく理解しないと、気づかないうちに預けたお金が減り続けるリスクがある商品です。 本記事では、毎月分配型の基本的な仕組みから、「たこ足配当」と呼ばれる落とし穴、具体的な金額シミュレーション、新