【モデルプレス＝2026/04/28】女優の足立梨花が4月26日、自身のInstagramを更新。私服ショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】33歳女優「オシャレすぎます」ミニスカ着こなし◆足立梨花、ミニスカートから美脚輝く足立は「最近ずっと稽古やら本番やらでスウェットばっか着てたからオシャレするの久しぶり」などとつづり、外出先での写真を複数枚投稿。鏡越しに撮影したショットを公開した。黒のオーバーサイズのジャケットに袖