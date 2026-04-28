【モデルプレス＝2026/04/28】元SKE48の須田亜香里が4月26日、自身のInstagramを更新。読売テレビ・日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（毎週月曜〜金曜午後1時55分〜）のオフショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】34歳元アイドル「シルエット最強」ショーパン姿◆須田亜香里、ショート丈パンツから美脚スラリ須田は「ここ最近の ＃ミヤネ屋、＃須田亜香里衣装」とハッシュタグを付け番組の衣装ショットを複数枚投稿。ウエ