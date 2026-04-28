ドラゴンズは24～26日のヤクルト戦で、今季初の3連勝を挙げました。 28日からはゴールデンウィーク9連戦が始まります。 元ドラゴンズの野球評論家・矢野燿大さんに、3連勝の要因と9連戦への課題を分析してもらいました。 Q.3連勝は、24日の村松開人選手のサヨナラホームランから流れが来ましたね。 いろいろ話題はありますが、まず注目したいのが、ベンチ前の清めの「盛り塩」。ファ