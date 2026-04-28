【藤田ことね【再販】】 予約開始：4月29日 ピーエムオフィスエー（PLUM）は、フィギュア「藤田ことね」の再販決定を発表した。 今回同社公式Xアカウントにて本内容を発表しており、「藤田ことね」の誕生日である4月29日より順次予約開始することを伝えている。 「学園アイドルマスター」1/7スケールフィギュア藤田ことねの再販が決定！✨