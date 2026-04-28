【白の契約コンプリート・セット（SMT-A1C）】 5月8日12時 発売予定 価格：133,078円 ヒビノは、スマート・トイ「白の契約コンプリート・セット（SMT-A1C）」を5月8日12時より発売する。価格は133,078円。 本商品はゲーム「NieR:Automata」に登場する武器「白の契約」を1/1スケールスマート・トイで立体化し、本体を飾れる専用ライトリン