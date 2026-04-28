イオンは5月1日、TVアニメ『薬屋のひとりごと』をプリントしたTシャツ6種類を発売する。【画像】イオン×『薬屋のひとりごと』、コラボTシャツ（一覧）作品のティザービジュアルや、印象深いシーンがプリントされ、ファン必見のアイテム。バックプリントタイプには、ワンポイントとして胸元にキャラクターにまつわるモチーフの刺繍が施されている。価格は1980円（税込2178円）。サイズはS、M、L、XLで、ユニセックスで着用で