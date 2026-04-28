大阪・心斎橋PARCOは、28日までに大規模リニューアル情報第2弾を発表した。【画像多数】心斎橋PARCOが新しくなる…韓国発のブランドなど登場心斎橋PARCOは、2026年2月から10月にかけて、約50区画・約2000坪におよぶリニューアルを進行中。段階的な改装を通じて、国内外の先進的なブランドや新たな体験価値を取り入れ、来館のたびに新しい発見がある館へと進化していく。第2弾は、6店舗・約1500平米のリニューアル内容が明ら