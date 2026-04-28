埼玉県在住・50歳女性に調査した、「泊まってよかったホテル」を紹介します。今回取り上げるのは、栃木県の「鬼怒川金谷ホテル」です。※以下の情報は2026年4月28日10時現在のものです。料金の変更、満室の場合もあります。「鬼怒川金谷ホテル」は洗練された渓谷の別荘埼玉県在住・50歳女性が「泊まってよかったホテル」として挙げたのは、栃木県の「鬼怒川金谷ホテル」でした。・宿泊した部屋：グレードアップ和洋室 露天風呂付▼