2026北京国際モーターショーが4月24日から5月3日まで、北京で開催されている。今回の展示面積は38万平方メートルで、モーターショーとしては世界最大規模の記録を更新している。また、規模が大きいだけでなく、革新性も際立っており、展示されている車1451台のうち、181台がワールドプレミア車と「フレッシュな顔ぶれも勢ぞろい」している。また、コンセプトモデルも71台展示され、中国国内外の業界のトップや自動車メーカーの上層