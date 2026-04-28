言葉の響きに耳を澄ませて、共通するピースを探り当てる「ひらがなクイズ」！今回は、家事の何気ない一コマから、汗を流すスポーツの現場、さらには華やかなリズムを刻む足の動きまで、多様な背景を持つ3つの言葉をピックアップしました。空欄を埋めて完成する姿を想像しながら、共通の2文字を導き出してみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□ぎてに□□くーるだん