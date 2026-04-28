小泉成器が、ハンディファン4アイテムの販売を開始した。 【画像あり】いずれのタイプもコンパクト設計商品外観 今回発売されるのは、「ハンディファン（大風量タイプ）」（KPF-0762）、「ハンディファン（ペルチェ式）」（KPF-0562）、「ハンディファン（デジタルターボ）」（KPF-0461）、「ハンディファン（マルチウェイ）」（KPF-0663）の4モデル。いずれもUSB充電式で、コンパクト設計を採用している。 大風