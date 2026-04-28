シャオミ・ジャパンは、9.7インチタブレット『REDMI Pad 2 9.7』を4月28日に発売する。あわせて、発売を記念した割引キャンペーンも同日より実施される。 本製品は、2K（2,048×1,280）解像度に対応した9.7インチのクリスタルクリアディスプレイを搭載。最大120Hzの高リフレッシュレートにより、動きの速いシーンでも滑らかな映像表示を実現する。TÜV Rheinlandのアイケア認証も取得しており、長時間