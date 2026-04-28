◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ＤｅＮＡ（２８日・バンテリンドーム）中日の福永裕基内野手が２８日、１軍の試合前練習に合流した。福永は、１８日の阪神戦（甲子園）で３回に、ファウルフライを追い、加速したまま三塁カメラマン席に落下。立ち上がることができず、担架で運ばれ、その後に救急搬送された。脳しんとう特例で、１９日に抹消されていたが、２５日の巨人との２軍戦（ナゴヤ球場）で実戦復帰した。阪神球団は、