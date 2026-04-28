ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本史上初めて金メダルを獲得した「りくりゅう」こと、三浦璃来・木原龍一（木下グループ）組が２８日、都内で引退会見を行った。ともに１７日にＳＮＳで引退を発表。三浦は白のジャケットとスカート、木原がグレースーツにネクタイ姿で登場した。三浦のあいさつが始まると、木原がさっそく号泣。三浦が「泣かないで、泣かないで」と笑顔で慰めた。会見の最後で、りくりゅう