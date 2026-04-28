【モデルプレス＝2026/04/28】フィギュアスケート ペアの三浦璃来選手、木原龍一選手が4月28日、都内で行われた現役引退発表会見に出席。今後の活動について語った。【写真】登壇後すぐ涙を流す木原龍一選手◆“りくりゅう”三浦璃来選手＆木原龍一選手、今後に言及4月17日、それぞれのSNSを通じて現役引退を表明した2人。今後について木原選手は「今後はプロとして活動させていただくことを予定しております」と説明。「現役中は