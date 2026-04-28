160.79エンベロープ1%上限（10日間） 159.93ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 159.2010日移動平均 159.2021日移動平均 159.04現値 159.03一目均衡表・基準線 158.72一目均衡表・転換線 158.46ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 157.61エンベロープ1%下限（10日間） 157.50一目均衡表・雲（上限） 157.22100日移動平均 156.00一目均衡表・雲（下限） 153.9