自民党と日本保守党は、外国人政策や外国勢力による不正な情報収集に対処する「スパイ防止法」をめぐり、初めての政策協議を行いました。自民党は参議院で日本保守党から2026年度予算への賛成を取り付けるため、外国人政策や「スパイ防止法」をめぐって協議の場を設けることなどで合意していました。これを受け、28日、両党による政策協議が国会内で初めて行われました。会談で日本保守党はそれぞれのテーマに関する問題点を説明し